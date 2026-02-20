国会では20日、高市首相の「施政方針演説」が行われました。今回は、高市首相が施政方針演説の中でも触れた「消費税減税の進め方」について、オモテとウラ側を日本テレビ政治部・官邸キャップの矢岡亮一郎記者が解説します。

■高市首相 演説では「国民会議で結論」

私も本会議場で演説を聴いてきましたが、高市首相は消費税の減税について、「超党派で構成される『国民会議』において検討を進め、結論を得る」と国会の場で改めて宣言しました。

高市首相は「消費税の減税」は、所得税の減税と現金給付を組み合わせた仕組み「給付付き税額控除」と同時並行で議論するとしていて、これまでもこの国民会議には、高市首相が「本丸」と位置づける「給付付き税額控除」の仕組みに賛同する党に声をかけるとしていました。

■国民会議 自民幹部が3党に参加呼びかけ

──具体的に、どの党が国民会議に参加するとみられているのでしょうか。

そこがポイントでした。この国民会議、いまいち形が見えなかったのですが、ウラ側では19日、20日と、高市首相の意向を受けた自民党の幹部が、「チームみらい」と「国民民主党」、そして「中道改革連合」の3党に参加を呼びかけたことがわかりました。

■なぜ？ 「チームみらい」に“ラブコール”

──「チームみらい」は衆議院選で消費税の減税には否定的な考えを示していましたよね。

そうなんです。先ほど「チームみらい」の党首・安野さんに直接会って話を聞いたのですが、「給付付き税額控除はやるべき。ただ、消費税の減税は今やるタイミングではない。社会保険料の引き下げが先だ」と話していました。

それでも高市首相は周辺に「国民会議には『チームみらい』にぜひ入ってほしい」と話して、ラブコールを送っているんです。その理由として、給付付き税額控除の制度では、国民に対してスムーズに給付をするためにデジタルも活用したシステム作りが不可欠。そのために『チームみらい』の力も必要だ、と考えているようなんです。

■「国民」「中道」…参加すべきか“党内で意見割れる”

──ほかの2党「国民民主党」と「中道」はどうなんですか。

こちらそれぞれ党内で参加すべきか意見が割れているようです。

国民民主党のある議員は「党内でもめている。もし参加して、消費税減税が実現したら手柄は自民党。実現しなければ野党のせいになるからだ」と話しています。また中道の幹部も、「なぜ国会で議論するのではなく『国民会議』という場が必要なのか。給付付き税額控除に反対意見の政党にも一票投じられた民意があるはずだ」と話していて、かなり慎重です。

一方で「共産党」や参加に意欲を示していた「参政党」には声はかけられていません。

この消費税減税の議論、一部の党だけで進めることになるのか、数の力を持つ高市政権の姿勢が問われることになります。