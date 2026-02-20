「女性好きのアンディ」若い頃はモデルと交際も…英国王の弟・アンドルー元王子66歳誕生日に衝撃の逮捕・釈放　“エプスタイン問題”余波広がる

皇太子時代のイギリス、チャールズ国王の隣に座る青年。

当時15歳だった弟のアンドルー元王子です。

この時から51年がたった2026年2月19日、公務上の不正行為の疑いで逮捕されたのです。

2025年に王子の称号などを剥奪されているものの、現国王の弟が逮捕されるという前代未聞の事態に衝撃が広がっています。

逮捕のきっかけは、アメリカの富豪で性的虐待などの罪で起訴されたジェフリー・エプスタイン氏との関係。

アンドルー氏は王子だった時代に公的業務で得た機密情報を漏らした疑いで捜査対象となっていると報じられる中、66歳の誕生日に逮捕されたのです。

警察は約12時間の取り調べ後、アンドルー氏を釈放したものの、捜査を続けるとしています。

20歳の時にグリーンベレーを授与されたアンドルー氏。

若い時はモデルなどとの交際が頻繁に報じられ、タブロイド紙から「女性好きのアンディ」などと呼ばれていました。

エプスタイン氏との関係が取りざたされているアメリカのトランプ大統領は19日、「ある意味では私が専門家と言える。私は（エプスタイン氏との関係が）完全に潔白だと証明されたから気分がいい。ただ（今回の件は）不名誉なことだし、非常に悲しいことだと思う。王室にとっても最悪な事態だろう」と述べました。

兄であるチャールズ国王は、19日に出した声明で深い懸念を示したうえで、捜査について、「私たちは全面的に支援し協力する」「はっきりさせておきたいのは、法に委ねなければならないということだ」などとしています。