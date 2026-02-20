石川県白山市の高校生が地元企業と連携し、地産地消に取り組んでいます。20日、生徒が考案したスイーツの試食会が行われました。そのこだわりとは…



ジェラートに・・・イチゴ大福。



考案したのは、白山市の翠星高校の生徒たちです。



ジェラートには、市内で作られた酒米の削り粉。



イチゴ大福には、生徒が学校で育てたイチゴを使っています。



地元企業の知恵も借りながら、校内アンケートなども実施して作り上げた渾身のスイーツ。





そのこだわりは…

ジェラートを考案 翠星高校・丹羽 琴音 さん：

「リオレの配合量によって触感や味が変わってくるので、一番おいしいベストな部分を探すのにこだわりました」



米粒を牛乳で甘く炊くフランスの菓子「リオレ」を参考に、同じように炊いた酒米を配分にこだわって、12％だけジェラートに混ぜ込みました。



一方、イチゴ大福は…



イチゴ大福を翠星高校・西田 沙樹 さん：

「若者が好きな和菓子や若者が好きな果物を使って、若者や幅広い世代に楽しんでもらえるような和菓子を作りたくて」

規格外のイチゴをコンポートにして羽二重餅でつつみました。



「私たちが開発しました。食べてね～」



イチゴ大福は9月に販売予定、ジェラートは今月中に道の駅めぐみ白山で販売が始まります。

