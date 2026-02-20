老朽化している、高知市の「ぢばさんセンター」のあり方を考える4回目の検討会が2月20日に開かれ、大ホールの機能を新県民体育館に集約するか、利用者への聞き取り調査をした上で方向性を決めることで一致しました。



ぢばさんセンター大ホールは、完成から40年が経ち老朽化で稼働率が下がっていて、施設を修繕して存続させるか新県民体育館に集約するかの議論が進んでいます。





■あり方検討会 石塚悟史委員長「結果的に、ここの機能を維持していかないといけなくなった時には、相当こちらの改修がかかってくる。集約するという話に事業者がOKと、“これやったら使ってもいい”という形の部分に、まだしっかりと調査ができていないので」20日の会合では、ぢばさんセンターを所有する県産業振興センターが直近5年間、大ホールを定期的に利用してきた企業など20者に聞き取り調査をする方針が説明されました。調査は今後3月中旬まで行い、新県民体育館でのイベント開催が可能かどうかや施設に対する要望などを聞き取ります。委員たちは、調査結果の内容をふまえて大ホールの機能を存続させるか、新県民体育館に集約させるか方向性を決めることで一致しました。次回の検討会は、3月下旬に開催される予定です。