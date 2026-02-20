17歳中井亜美 初五輪で堂々の銅メダル「緊張もほとんどしていなかった。楽しかった。夢が叶った気分」【ミラノ・コルティナ五輪】

＜2026年2月19日（木）ミラノ・コルティナ2026オリンピック フィギュアスケート・女子フリー ＠ミラノ・アイススケートアリーナ＞

現地時間2月19日に行われたミラノ・コルティナ2026オリンピックのフィギュアスケート女子フリースケーティングで、ショートプログラム（SP）首位だった中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。

SP2位の坂本花織（25＝シスメックス）は銀メダルを獲得し、日本女子フィギュア史上初となる五輪ダブル表彰台の快挙を成し遂げた。金メダルは合計226.79点をマークしたアリサ・リュウ（米国）。

SP首位で最終滑走のプレッシャーがかかる中、トリプルアクセルを成功させた中井は、フリーで140.45点、合計219.16点を記録。

初のオリンピックで堂々たる演技を見せ、見事に表彰台に上がった。試合後、中井がインタビューに応じ、メダル獲得の喜びや初めての五輪について語った。

中井亜美 競技後インタビュー

Q：銅メダルおめでとうございます。オリンピックメダリストになりました。

ありがとうございます。正直ほんとにびっくりしています。ショートが終わった時点では1番で、すごく緊張していました。でも、今回の演技前はしっかりと自分自身落ち着いてできていましたし、緊張もほとんどしていなかったので、本当にいつもどおりの自分をしっかりと出せたと思います。

その結果、こうやって銅メダルという形で終われたことが本当にうれしいです。



Q：いつもどおりに滑ることができましたか。

そうですね、思っていた以上に緊張もありませんでした。「みんな頑張ってるから自分も頑張ろう」という気持ちに自然と切り替わって、「このオリンピックを存分に楽しむぞ」という気持ちでいけたので、それが本当に良かったのかなと思います。



Q：点数が出た後、少し時間をおいてから喜んでいたように見えましたが。

どこに順位が出るか分からなくて、「自分自身今何位なんだろう」ぐらいの気持ちで見ていたら、名前の横に3位と書いてあって。それで、すごくびっくりして、本当に現実なのか疑うぐらいびっくりしました。



Q：メダルを受け取って、メダリストになった実感は湧いてきましたか。

まだ湧いていないですけど、メダルもすごく重いですし、いつもの試合と違って重さを感じるので、だんだんと実感がついてくると思います。



Q：改めて、初めてのオリンピックを振り返っていかがでしたか。

本当に今回の初めてのオリンピックはすごく楽しめました。夢の舞台でこうやって演技するだけでもすごいことなのに、メダルも取れて、本当にもう夢が叶った気分です。



Q：坂本選手と一緒に登った表彰台はいかがでしたか。

オリンピックでメダルを取って同じ表彰台に乗るのは、本当に最初で最後だと思っているので、今回一緒に表彰台に乗れたことがすごくうれしいです。



Q：最後に、この経験を次にどう活かしていきたいですか。

これからまだ競技人生は長いと思うので、次のオリンピックもまた帰ってこられるように、もっと頑張らないといけないところがたくさんあると思います。しっかり頑張って、これよりもっといい景色が見られるように頑張りたいです。