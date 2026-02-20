アジア株 韓国総合 連日の史上最高値更新 アジア株 韓国総合 連日の史上最高値更新

東京時間17:47現在

香港ハンセン指数 26413.35（-292.59 -1.10%）

中国上海総合指数 4082.07（休場）

台湾加権指数 33605.71（休場）

韓国総合株価指数 5808.53（+131.28 +2.31%）

豪ＡＳＸ２００指数 9081.40（-4.76 -0.05%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82913.88（+415.74 +0.50%）



２０日のアジア株は春節明けの香港市場が売られたほか、豪州、ＮＺなどもマイナス圏となった。一方韓国総合はサムスン電子の大幅増益を好感して大幅上昇。昨日に続いて史上最高値を更新した。なお、中国本土市場と台湾市場は春節（旧正月）のため休場。中国本土市場は２４日から取引を再開、台湾市場は週明け２３日に再開する。



韓国総合はサムスン電子の大幅増益を受けて上昇。米大手金融機関ゴールドマンサックスは、半導体を中心とした今後の上昇を期待して、韓国株の目標株価を6400ポイントに引き上げた。



香港ハンセン指数は春節明け売りが優勢となった。医薬品オンライン販売最大手のＪＤヘルス・インターナショナル、インターネット検索会社の百度（バイドゥ）、電子商取引会社のアリババ・グループ・ホールディング、インターネット・サービス会社の網易などが売られている。



豪州株式市場でＡＳＸ２００指数は安値から反発も、小幅マイナス圏で引けた。バイオ医薬品会社のテリックス・ファーマシューティカルズ、保険会社のＱＢＥインシュアランス・グループなどが買われる一方で、レストラン運営会社のグズマン・イ・ゴメズ、ネットワークソリューション会社のメガポート、鉱山会社ニューモントなどが売られている。

