ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏５７、伊６１ｂｐ　前日から変化なし
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ　　　　2.74
フランス　　　3.311（+57）
イタリア　　　3.346（+61）
スペイン　　　3.155（+42）
オランダ　　　2.807（+7）
ギリシャ　　　3.345（+61）
ポルトガル　　　3.092（+35）
ベルギー　　　3.25（+51）
オーストリア　3.043（+30）
アイルランド　3.003（+26）
フィンランド　2.996（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）