ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５７、伊６１ｂｐ 前日から変化なし
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.74
フランス 3.311（+57）
イタリア 3.346（+61）
スペイン 3.155（+42）
オランダ 2.807（+7）
ギリシャ 3.345（+61）
ポルトガル 3.092（+35）
ベルギー 3.25（+51）
オーストリア 3.043（+30）
アイルランド 3.003（+26）
フィンランド 2.996（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
