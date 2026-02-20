国会では20日、高市首相の「施政方針演説」が行われました。与党議員が7割を超える中で、演説は異様な盛り上がりとなりました。

■首相演説…議場から「そうだー！」の声

本会議の開会を知らせるベルとともに大きく響いたのは、議場に入る高市首相に送られた拍手。

衆院選の“歴史的大勝”で、議場の7割以上が与党議員という“追い風”を受け、予算案に盛り込まれた政策課題を説明する施政方針演説を行いました。

高市首相

「挑戦しない国に未来はありません」

議場からは「そうだー！」の声が。

高市首相

「守るだけの政治に希望は生まれません」

「とにかく、成長のスイッチを、押して押して押して押して、押しまくってまいります」

■消費減税「夏前に中間とりまとめ」

選挙の公約に盛り込んだ「飲食料品の2年間消費税ゼロ」については…。

高市首相

「実現に向けた諸課題に関する検討を加速します。野党の皆様のご協力が得られれば、夏前には中間とりまとめを行い、税制改正関連法案の早期提出を目指します」

さらに、年度内の成立に強い意欲を見せる来年度予算案をめぐっては…。

高市首相

「いわゆる教育無償化を含め、新年度からの実施を予定している施策についても、国民生活に影響を生じさせないようにしてまいりましょう」

■中道・小川代表「具体像見えません」

また、憲法改正については…。

高市首相

「これまで以上に積極的な議論が深まり、国会における発議が早期に実現されることを期待します」

約50分間にわたった“高市カラー”の演説。野党からは…。

中道改革連合 小川淳也代表

「食料品の消費税の減税は、本当にやるのかやらないのかが、結局きょう演説を聞いてもわかりませんでした。具体像がまったく見えません」

◇

来週は、この日の演説に対する代表質問が行われる予定です。