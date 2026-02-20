日本高野連は20日、大阪市内で理事会と今夏選手権大会の臨時運営員会を開き、今夏の7回制導入を見送ることに決めた。

現在、高校野球では7回制導入が議論されており、昨年開かれた「7イニング制等高校野球の諸課題検討会議」では、熱中症対策の観点から「夏の大会については可及的速やかな7回制導入が望ましい」と結論づけていた。ただし、今回の理事会で今夏の導入について「検討会議の報告書の経緯や意図が現場に十分に伝わっていない」などの意見が出たため、今夏の9回制での実施が決まった。

取材に応じた同連盟の井本亘事務局長は、「今年の選手たちのことを考えると（7回制導入は）急ぎすぎではないかとの意見があった」と説明した。

同連盟では、7回制導入を提言した検討会議の最終報告書を周知するため、他競技の指導者を含めた意見公開会、小中学生の年代への説明会、各都道府県連盟への説明会の実施を決定。いずれも4月以降の開催を目指す。

今秋に青森で開催される国民スポーツ大会については、昨年同様に7回制で実施することが決まった。

今夏の7回制見送りにより、7回制導入は来春以降に持ち越されることが決まった。