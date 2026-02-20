ロックバンドDEENボーカル池森秀一（56）が20日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。そばのカフェ店を昨年8月に東京・千代田区の国立競技場に開業し、松田聖子が2日連続で出前をしてくれたことがうれしかったとコメントした。

池森は、2018年7月にTBS系「マツコの知らない世界」に初出演して、日本そばに対する愛情について熱弁。そこから番組にたびたび出演して、芸能界のそば通として知られるようになった。

2022年9月に東京・赤坂に「SOBA CAFE IKEMORI（ソバカフェイケモリ）」を開業。昨年8月には、日本武道館に2号店をオープンさせた。番組MCミッツ・マングローブが「じゃあ、来年の聖子ちゃんのライブ、早めに行こう」と、松田聖子の武道館ライブ前に訪店する予告をした。

すると池森は「聖子さんが2日続けて食べてくれたんですよ」と告白。それを聞いたミッツは「えー、あの人、そば食べるんですか」と叫んだ。池森も「もう、衝撃すぎて。この10年一番うれしかったかもしれない」とかみしめるように話した。

ミッツが「食券、買うのかなぁ」とつぶやくと、池森は「出前です」と、武道館でライブをする松田聖子宛に出前で持ち込んだことを話した。