オーストラリア ブリスベン発のインディーロックバンド The Jungle Giants（ザ・ジャングル・ジャイアンツ）が、ニューシングル「Tell Me How It Feels」を配信リリース。また、あわせてMVも公開となった。

（関連：【映像あり】The Jungle Giants、メンバーの結婚式中止に因んだ「Tell Me How It Feels」MV）

本楽曲は、バンドのリードシンガー サム・ヘイルズが作詞作曲およびプロデュースを担当。自己認識と切ないコーラスに彩られた楽曲となっており、壮大なエモーションとビートを鳴り響かせ、彼らの代名詞とも言えるインディーダンスサウンドの進化形を披露している。

ヘイルズは、楽曲について「この曲“Tell Me How It Feels”は、僕が音楽を始めた頃を思い出させてくれるナンバーであり、当然ながら僕を支えるために尽くしてくれたシングルマザーの母が思い出されます。母は最高にクールで、愛に関して最高にパンクな人。彼女が音楽の世界に僕を導き入れてくれたように、僕がこの曲に彼女を導き入れたような気分です」と語っている。

また、MVはヘイルズとザカリー・ハミルトン＝リーヴスがクリエイティブディレクターを務め、結束力ある女性クルーたちの手で制作。逆境にもめげず希望に向かって前進するニューチャプターを示唆しており、MVについてヘイルズは「この曲“Tell Me How It Feels”のミュージックビデオは、今作の制作中に僕が結婚式を中止したことに因んでいます。ここ数年とこの作品は、癒しと弱さ、そして再び幸せを掴むことがテーマでした。こうして今日、その一部をみんなと共有し、世界中に喜びと愛を届けることができて本当に最高…そしてこの後が更に楽しみです！」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド編集部）