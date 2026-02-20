2018年平昌五輪スピードスケート女子団体パシュート、マススタートで金メダルを獲得した髙木菜那（33）のマネジャーが2月16日、公式Instagramを更新。ミラノ・コルティナ冬季五輪スピードスケート女子500メートルで銅メダルを獲得した妹・髙木美帆（31）の快挙を祝福する投稿を公開した。

【画像】「時間止まってる？」元フィギュア代表・八木沼純子、最新ショットにネット民から驚きの声 「奇跡の50代だと思う」「本物の魔女なのかもしれない」

投稿では「やったーーー！！！！ 姉の小躍りをいち早く共有します！」とつづり、リンク会場で歓喜する菜那の姿を披露。青く広がるリンク会場を背に、菜那はベージュのワンピースに黒のタートルネックを合わせ、両手でサムアップ。満面の笑みを浮かべ、小躍りする様子からは妹のメダルを心から喜ぶ気持ちが伝わってくる。

【画像】リンクを背に両手でサムアップする髙木菜那（画像は髙木菜那マネジャー公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「おめでとうございます 喜ぶ顔が可愛すぎる」「高樹美帆選手メダル獲得おめでとうございます そして高木菜那さんめちゃ嬉しいよね」「お姉さんが近くに居る事も原動力に繋がってると思う」「めっちゃ素敵な小躍り」といった声が寄せられ、姉妹の絆を感じさせる一枚に、祝福と温かな反応が広がっている。