　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月20日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　52(　　　52)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　91(　　　91)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1459(　　　19)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1047(　　1047)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　73(　　　73)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2321(　　2321)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1010(　　 562)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　46(　　　32)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 157(　　 105)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 86906(　 38164)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 144(　　　56)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　16(　　　 4)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 785(　　 403)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　31(　　　13)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 60276(　 31230)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 148(　　 106)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　14(　　　10)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 113(　　 113)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4728(　　4728)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　38(　　　38)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 6(　　　 6)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 570(　　 570)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　17(　　　17)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 22576(　 22576)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 156(　　 156)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 4(　　　 4)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース