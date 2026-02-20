主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月20日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月20日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 52( 52)
TOPIX先物 3月限 91( 91)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 1459( 19)
日経225ミニ 3月限 1047( 1047)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 73( 73)
日経225ミニ 3月限 2321( 2321)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1010( 562)
6月限 46( 32)
TOPIX先物 3月限 157( 105)
日経225ミニ 3月限 86906( 38164)
4月限 144( 56)
5月限 16( 4)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 785( 403)
6月限 31( 13)
日経225ミニ 3月限 60276( 31230)
4月限 148( 106)
5月限 14( 10)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 113( 113)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 3月限 4728( 4728)
4月限 38( 38)
5月限 6( 6)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 570( 570)
6月限 17( 17)
日経225ミニ 3月限 22576( 22576)
4月限 156( 156)
5月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
