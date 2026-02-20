主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月20日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月20日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1915( 1223)
TOPIX先物 3月限 911( 555)
日経225ミニ 3月限 2594( 2438)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 897( 825)
TOPIX先物 3月限 959( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 237( 218)
TOPIX先物 3月限 1943( 274)
日経225ミニ 3月限 5539( 5539)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4490( 1054)
TOPIX先物 3月限 8062( 1818)
日経225ミニ 3月限 2267( 2224)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 208( 0)
TOPIX先物 3月限 1207( 1207)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 105( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1189( 866)
6月限 41( 29)
TOPIX先物 3月限 379( 343)
日経225ミニ 3月限 62407( 31513)
4月限 134( 58)
5月限 3( 3)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 413( 281)
6月限 14( 6)
日経225ミニ 3月限 41953( 20695)
4月限 185( 143)
5月限 19( 9)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 2)
日経225ミニ 3月限 4037( 4037)
4月限 55( 55)
5月限 5( 5)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 746( 746)
6月限 14( 14)
日経225ミニ 3月限 18579( 18579)
4月限 32( 32)
5月限 8( 8)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
