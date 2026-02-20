　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月20日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1915(　　1223)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 911(　　 555)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2594(　　2438)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 897(　　 825)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 959(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 237(　　 218)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1943(　　 274)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5539(　　5539)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4490(　　1054)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8062(　　1818)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2267(　　2224)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 208(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1207(　　1207)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 105(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1189(　　 866)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　41(　　　29)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 379(　　 343)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 62407(　 31513)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 134(　　　58)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 3(　　　 3)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 413(　　 281)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　14(　　　 6)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 41953(　 20695)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 185(　　 143)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　19(　　　 9)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4037(　　4037)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　55(　　　55)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 5(　　　 5)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 746(　　 746)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　14(　　　14)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 18579(　 18579)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　32(　　　32)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 8(　　　 8)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

