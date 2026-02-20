　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月20日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6268(　　6203)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　38(　　　38)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6865(　　6863)
日経225ミニ　 　 3月限　　　148233(　148233)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1794(　　1794)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　18(　　　18)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2783(　　2779)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　32(　　　32)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7628(　　7628)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 76177(　 76177)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 580(　　 580)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　28(　　　28)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 232(　　　70)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 794(　　 794)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 615(　　 615)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 885(　　 811)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1148(　　1126)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1607(　　1591)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 652(　　 544)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1127(　　1127)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5448(　　5448)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　42(　　　42)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 5(　　　 5)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 254(　　 254)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 823(　　 823)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 471(　　 465)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2161(　　2161)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3734(　　3734)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 36410(　 36410)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1008(　　1008)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　13(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 679(　　 677)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 161(　　 161)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 558(　　 554)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　78(　　　78)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 115(　　 115)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 765(　　 765)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　30(　　　30)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース