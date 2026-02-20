外国証券 先物取引高情報まとめ（2月20日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月20日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6268( 6203)
6月限 38( 38)
TOPIX先物 3月限 6865( 6863)
日経225ミニ 3月限 148233( 148233)
4月限 1794( 1794)
5月限 18( 18)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2783( 2779)
6月限 32( 32)
TOPIX先物 3月限 7628( 7628)
日経225ミニ 3月限 76177( 76177)
4月限 580( 580)
5月限 28( 28)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 232( 70)
TOPIX先物 3月限 794( 794)
日経225ミニ 3月限 615( 615)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 885( 811)
TOPIX先物 3月限 1148( 1126)
日経225ミニ 3月限 1607( 1591)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 652( 544)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 1127( 1127)
日経225ミニ 3月限 5448( 5448)
4月限 42( 42)
5月限 5( 5)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 254( 254)
TOPIX先物 3月限 823( 823)
日経225ミニ 3月限 471( 465)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2161( 2161)
TOPIX先物 3月限 3734( 3734)
日経225ミニ 3月限 36410( 36410)
4月限 1008( 1008)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 13( 0)
TOPIX先物 3月限 679( 677)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 161( 161)
TOPIX先物 3月限 558( 554)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 78( 78)
6月限 12( 12)
TOPIX先物 3月限 115( 115)
日経225ミニ 3月限 765( 765)
4月限 30( 30)
5月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
