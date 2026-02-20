外国証券 先物取引高情報まとめ（2月20日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月20日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 10757( 10079)
6月限 20( 20)
TOPIX先物 3月限 12561( 12513)
日経225ミニ 3月限 131686( 131685)
4月限 1414( 1414)
5月限 32( 32)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7086( 6597)
6月限 70( 70)
TOPIX先物 3月限 18289( 16299)
日経225ミニ 3月限 78062( 78061)
4月限 2049( 2049)
5月限 22( 22)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 999( 427)
6月限 6( 6)
TOPIX先物 3月限 1616( 616)
日経225ミニ 3月限 4057( 4057)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1808( 976)
TOPIX先物 3月限 6443( 3251)
日経225ミニ 3月限 4180( 4154)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2229( 1044)
TOPIX先物 3月限 5297( 4928)
日経225ミニ 3月限 6288( 6288)
5月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3870( 1842)
TOPIX先物 3月限 8698( 6353)
日経225ミニ 3月限 7224( 7224)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4737( 4592)
6月限 3( 3)
TOPIX先物 3月限 8319( 8119)
日経225ミニ 3月限 44127( 44127)
4月限 1153( 1153)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 158( 0)
TOPIX先物 3月限 352( 299)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 119( 0)
TOPIX先物 3月限 1904( 489)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 385( 385)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 565( 565)
日経225ミニ 4月限 37( 37)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
