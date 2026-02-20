　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月20日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 10757(　 10079)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　20(　　　20)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 12561(　 12513)
日経225ミニ　 　 3月限　　　131686(　131685)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1414(　　1414)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　32(　　　32)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　7086(　　6597)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　70(　　　70)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 18289(　 16299)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 78062(　 78061)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2049(　　2049)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　22(　　　22)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 999(　　 427)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1616(　　 616)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4057(　　4057)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1808(　　 976)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6443(　　3251)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4180(　　4154)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2229(　　1044)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5297(　　4928)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6288(　　6288)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 1(　　　 1)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3870(　　1842)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8698(　　6353)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　7224(　　7224)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4737(　　4592)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8319(　　8119)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 44127(　 44127)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1153(　　1153)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 158(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 352(　　 299)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 119(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1904(　　 489)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 385(　　 385)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 565(　　 565)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　37(　　　37)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース