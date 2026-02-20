「日経225オプション」3月限プット手口情報（20日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 51( 51)
バークレイズ証券 10( 10)
松井証券 9( 9)
SBI証券 18( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万6375円プット
取引高(立会内)
バークレイズ証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 5( 5)
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
バークレイズ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万6625円プット
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万6875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
バークレイズ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
SBI証券 11( 9)
三菱UFJeスマート 6( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
バークレイズ証券 4( 4)
楽天証券 5( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯5万7125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
バークレイズ証券 8( 8)
インタラクティブ証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯5万6250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
