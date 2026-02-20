「日経225オプション」3月限プット手口情報（20日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 106( 106)
BNPパリバ証券 35( 35)
SBI証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
SMBC日興証券 10( 10)
ビーオブエー証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
楽天証券 8( 4)
安藤証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
大和証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
豊証券 1( 1)
◯5万6375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 131( 131)
BNPパリバ証券 109( 109)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
岩井コスモ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
◯5万6875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 37( 37)
ビーオブエー証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
SBI証券 8( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
◯5万6250円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
