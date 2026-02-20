「日経225オプション」3月限コール手口情報（20日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 1( 1)
◯5万7625円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
SBI証券 26( 16)
楽天証券 10( 8)
BNPパリバ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
◯5万7375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
インタラクティブ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万7250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万7000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 9( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
