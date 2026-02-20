　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、20日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万7750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯5万7625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万7500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　18(　　18)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 6)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万7375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万7250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 9(　　 9)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 0)


◯5万7125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　12(　　12)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万7000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　61(　　61)
大和証券　　　　　　　　　　　　35(　　35)
ソシエテジェネラル証券　　　　　19(　　19)
JPモルガン証券　　　　　　　　　16(　　16)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　13(　　11)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
立花証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万6750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース