今井美樹、貴重なテレビ出演 ”38年来の親友”名曲の作詞家が登場し素顔を暴露へ
歌手・俳優の今井美樹が22日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演する。
【番組カット】「すごい透明感！」スタジオも衝撃を受けた今井美樹
林修が“時代のカリスマ”と対峙する ＜インタビュアー林修＞。今回のゲストは、テレビ出演は貴重だという、令和の今も愛されるミリオンセラーの名曲を多く持つシンガー・今井美樹。
まず語るのは、数々のヒット曲＆アルバムの制作秘話。ギタリスト・プロデューサー布袋寅泰が書き下ろした『PRIDE』を初めて聴いた時「歌詞を聴いて『なんだこれ？』と思って」「いろんな感情がそこで生まれて…」と衝撃を受けたことを振り返る。東日本大震災後、人々の心を癒してふたたび脚光を浴びた名曲『PRIDE』。その歌詞に今井が重ねた“感情”とは。
一方、今もCMソングとして愛される名曲『PIECE OF MY WISH』の作詞家にして38年来の親友がリモートで登場し、今井の歌詞へのこだわりを語る。さらに、「荷物が大きい」という今井の爆笑素顔も暴露する。
凛とした存在感と明るいキャラクターで、男性はもちろん女性も憧れる今井。そんな彼女のナチュラルな美しさとざっくばらんな素顔が明かされる。
