石川県白山市の松任駅近くに広がる金沢総合車両所跡地。この広大な土地の活用について、3つのゾーンに分けての再開発プランが、市に答申されました。



検討委員会・竹村 裕樹 委員長：

「一日も早い事業化に向けて、国、県、関係機関と連携し、必要な支援を図っていただければと思っております。よろしくお願いします」

白山市・田村 敏和 市長：

「どうもありがとうございます」



20日、石川県白山市の田村敏和市長に手渡された答申書。

金沢総合車両所跡地の利活用についてです。



白山市の松任駅近くに広がる、JR西日本が所有する約14ヘクタールの土地。



2024年の北陸新幹線の延伸に伴い閉鎖された後、その広大な土地の活用方法について、検討委員会で議論が重ねられてきました。



そして、この日、この土地を3つのゾーンに分けて開発するプランが市に答申されました。



北西部に整備されるのは、街に訪れる人や市民の交流を促進する「白山めぐりあいゾーン」。ジオパークの案内施設や、鉄道をテーマとした施設などが検討されています。



松任駅近くの「白山いききゾーン」には、商業施設の他、イベントなども実施できる施設の誘致を進めます。



「白山くらしやすさゾーン」と名付けられた東側は、主に居住地区として整備する考えです。



白山市・田村 敏和 市長：

「若者のにぎわいですとか、子育て世代が集える場所ですとか、白山市特有の歴史文化、ジオパークでありますとか、こういうものを市民の皆さま、それだけでなく市外からいらっしゃる方も含めて楽しんでいただける、実感していただける、そんな形になっていますので、大変うれしく思っております」

白山市では、今後、市議会への報告を経て、3月末に土地の所有者であるJR西日本に開発案を提言し、将来の土地の所有権をどうするか、開発に向けてどのような事業主体とするかなど、具体的に検討していくとしています。

