世界的な課題となっている「フードロス」問題。全人類共通の課題に対し、どう向き合うのか？ 石川県内各地での取り組みを取材しました。



売れ残りや食べ残しなど、まだ食べられるはずの食品が捨てられてしまうフードロス問題。



皆さん、普段から何か対策していますか？



住民は：

「残すようなら少なめのご飯を選んだりしています」

「半額シールとか貼っていたら、買いに行きます」

環境省によりますと近年、日本では食品メーカーや飲食店、一般家庭もフードロスの量は減少傾向に。



その背景には、SDGsが浸透したことに加え、物価高などの影響、さらにコロナ禍による営業時間の短縮があるということです。



ただ、今なお、国民1人あたり毎日おにぎり1つ分の食料を捨てているというのが現状です。

そんな中、石川県能美市で行われた「フードドライブ」。



家庭で余った食べ物などを持ち寄り、福祉施設など必要とするところに寄付する取り組みです。



北陸電力小松支店・奥 真司 支店長：

「飲み物もあるし缶詰も多いたくさん長く持つということで缶詰はある」



従業員から集まった食料品を、生活困窮者に向けたイベントや子ども食堂などで提供します。



北陸電力小松支店・奥 真司 支店長：

「食料の支援が必要となる方々に気持ちに寄り添う形で届けばいいなと心から願っている」



一方、子供たちにもフードロス問題について考えてもらおうと、金沢市と金沢工業大学が合同で製作したのが「食品ロス削減すごろく」です。

制作した学生：

「遊びついでに覚えてくれるんじゃないかって思い、低学年向けのすごろくにしたら係わりやすいんじゃないかなって思いました」



このゲームは、小学1年生から4年生までが対象となっていますが…



「家族で食べ放題の店に行った。取りすぎて残してしまった。食品ロスカードを2枚とる」「やばい。減らない…」



大人でも一喜一憂するこのゲーム。



すごろくを進めながら食品ロスカードを減らすもので、食材のリメイクや食べ残しといった日常の光景が盛り込まれている他、「金沢おでん」など、地元を意識したものも登場します。



制作した学生：

「家族の中で、食品ロスについて考える切っ掛けになってくれればいいかなと思います」



フードロスという大きな難題に立ち向かう“小さな一歩”となるこのすごろくは、金沢市のホームページから無料でダウンロードできるということです。

