アイドルグループ「つばきファクトリー」の元メンバー・浅倉樹々（２５）が芸能活動を再開することが２０日、発表された。

所属事務所の公式サイトでは「浅倉樹々ですが、４月より芸能活動を再開することとなりました」と発表。続けて「本人より、もう一度大好きな音楽を通じて活動をしたいとの相談があり、協議をした結果、本人の意思を尊重し芸能活動再開という結論に至りました」と経緯を説明し「今後の活動に関しては、弊社ホームページ及びＳＮＳにてお知らせして参ります。今後とも浅倉樹々への応援の程どうぞよろしくお願い致します」と結んだ。

浅倉は「皆様お久しぶりです。浅倉樹々です。突然のお知らせになりますが、この度、芸能活動を再開する事となりました」と改めて報告。「歌う事、表現をする事が大好きなのは変わらず、人生の中で今しか出来ないことを考えた結果もう一度、私は音楽の世界で頑張りたいと心から思い今回決断致しました」と活動復帰の理由をつづった。

また「離れた期間で多くの学びがあり、新たな自分にも出会う事が出来ました。そこでの経験も踏まえ、また一から気持ちを改め皆様と一緒に歩んでいけたら幸いです」と心境を記し「どんな風に過ごしていたか心境に関する事や活動に対しての想いなどはまた詳しく綴りたいと思います。応援の程よろしくお願い致します」と呼びかけた。

浅倉は昨年３月に所属事務所の退社と芸能活動終了を発表。自身の公式ブログで「今後は動物専門学校で学んだことを活かし新たな夢であるトリマーとして働くことになりました」と伝えていた。