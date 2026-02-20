女子フィギュア決戦で「スカートの翻りが…」 アリサ・リウともう一人…虜にした米18歳の衣装が大反響
ミラノ・コルティナ五輪
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、坂本花織が銀メダル、中井亜美が銅メダルとダブル表彰台を達成。アリサ・リウ（米国）が金メダルに輝いた。一方で日本ファンの熱い視線を浴びた米国選手がいた。
美しい衣装で日本のフィギュアファンを魅了したのは米国代表イザボー・レヴィトだ。淡いブルーを基調とし、水滴のようなビーズを散りばめた衣装。転倒するシーンもあり12位だったが、X上では賛辞が相次いだ。
「すごく似合ってて天使みたいだったわ」
「衣装といい曲といいご自身に良くあっている」
「イザボーの衣装綺麗だ」
「イザボーちゃん、衣装の曲と演技とあってたな。エアリーだったな」
「衣装はきれい。よく似合ってる。スカートの翻りが美しい」
「衣装もステキ！」
「イザボーちゃんの衣装綺麗」
「衣装が可憐すぎる」
「イザボーちゃんの襦袢が優秀過ぎて肌と一体化してる。衣装さんGJすぎる」
レヴィトは今回が五輪初出場の18歳。24年の世界選手権で2位、22年のグランプリファイナル銀メダルなどの実績を誇る。
