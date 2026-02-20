小島瑠璃子、不倫報道時の苦悩を回想「全員に信じられてしまった」
「ABEMA」オリジナル“人生再スタートバラエティ”『資産、全部売ってみた』が19日にスタート。第1回の“資産を全部売る”ゲストとして、モデル・タレントのゆきぽよが登場。ギャルモデルとしてバラエティ番組でも引っ張りだこだったゆきぽよが、これまで築いてきた資産を売却する。
【写真】小島瑠璃子、1歳息子との姿が「素敵」 水着でプール、黒タンクトップで畑へ 親子の時間を満喫
この番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCは、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇の2名が務める。
2017年に『バチェラー・ジャパン』出演をきっかけにブレイクし、最盛期には「1日に最高4本収録、1ヶ月50本」と多忙を極めたゆきぽよ。一時は“最高月収数百万円”という華々しい成功を収めたが、一転、2021年に知人男性の事件報道が出たことをきっかけに芸能活動を休止せざるを得ない事態に。
スタジオでは、ゆきぽよの告白に番組MCの小島が「本当にわかる点が多い」と共感し、自身の過去の報道について言及。「熱愛報道が出て、不倫だって言われたんですよ。本当に違って、不倫じゃない証拠の記事も出たんですけど、そっちは全く見られなくて...」と振り返った小島。「最初に憶測で不倫だって第一報で書かれたものを、全員に信じられてしまった。そのあと、どういう事実の記事が出ても、それは浸透しきらず終わった」と語り、事実ではなくとも、一度広がった情報が訂正されにくいという現実に苦しんでいた過去を明かしました。
『資産、全部売ってみた』#1はABEMAで無料配信中。
