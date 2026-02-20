浜崎あゆみ47歳、キッズサイズのTシャツで美スタイル全開 「チビTぽく着ても可愛い！」と笑顔
歌手の浜崎あゆみが20日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が集まった
【写真】浜崎あゆみ47歳が「スタイル抜群」、タイトなタンクトップ姿も（10枚）
浜崎が「18分間やり続けてやっと成功！笑」と投稿したのは、ハンドスタンドに挑戦する動画。
タイトなTシャツとトレーニングパンツを身につけており、「このTシャツはCDLのキッズサイズ こーやってチビTぽく着ても可愛い！」とコメント。2人の息子を育てているが、「息子用の120です！ 素で自分のと思って着たらぴっちぴちでしたw」と明かしている。
ファンからは、「スゴイ」「素晴らしすぎる」などの声や、多数の「いいね！」が寄せられた。
引用：「浜崎あゆみ」インスタグラム（@a.you）
