OKAMOTO’S × KEIJUが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に登場した。

第641回の今回披露するのは、学生時代から交友のある彼らによる共作曲「Seasons」だ。少年時代を同じ場所で過ごしてきた彼らだからこそ紡ぐことのできる友情や愛、戻らない時間への想いと淋しさを描いたという本楽曲を、あたたかな掛け合いとともに、懐かしい情景が浮かぶような一発撮りにてパフォーマンス。

■YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページ

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

◆ ◆ ◆

◾️OKAMOTO‘S・オカモトショウ コメント

KEIJUのことは中一から知っているけれど、この歳になってこの曲を一緒に作れて本当に嬉しいです。そして、皆さんにこの曲が届いて嬉しいです。楽しんでください。

◆ ◆ ◆

◾️KEIJU コメント

OKAMOTO‘Sは小さい頃からの先輩たちというか、自分を作ってくれたような方々です。なので、Seasonsは自分にとってはとても思い入れのある曲です。僕のぴあアリーナMMでのライブでもやっていただいたんですけれども、その夢が今日も続いているような、とても嬉しい一日です。（KEIJU）

◆ ◆ ◆