満島ひかり×岡田将生『ラストマイル』が3月9日地上波初放送 放送を記念し『MIU404』の再放送も決定
満島ひかりが主演を務め、岡田将生が共演する映画『ラストマイル』（2024）が、TBS系にて3月9日20時55分から本編ノーカットで地上波初放送されることが決まった。これを記念し、同作と同じ世界線のドラマ『MIU404』も、TBS系（一部地域を除く）にて一挙再放送される。
【動画】映画『ラストマイル』シェアード・ユニバースヒストリーPV
2024年8月23日に劇場公開され、興行収入59億円を突破、観客動員400万人超を記録する大ヒットとなった本作は、『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界線で物語が展開するノンストップ・サスペンスエンターテインメント。第48回日本アカデミー賞では優秀作品賞をはじめ、優秀監督賞（塚原あゆ子）、最優秀脚本賞（野木亜紀子）ほかを受賞。そのほか、第37回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞など数多くの映画賞での受賞を重ねた。主題歌は、米津玄師が書き下ろした「がらくた」。
11月、流通業界最大のイベントのひとつ“ブラックフライデー”の前夜、世界規模のショッピングサイトから配送された段ボール箱が爆発する事件が発生。やがてそれは日本中を恐怖に陥れる謎の連続爆破事件へと発展していく。巨大物流倉庫のセンター長に着任したばかりの舟渡エレナ（満島ひかり）は、チームマネジャーの梨本孔（岡田将生）と共に、未曾有の事態の収拾にあたる。誰が、何のために爆弾を仕掛けたのか？残りの爆弾は幾つで、今どこにあるのか？ 決して止めることのできない現代社会の生命線―。世界に張り巡らされたこの血管を止めずに、いかにして、連続爆破を止めることができるのか？それぞれの謎が解き明かされるとき、この世界の隠された真の姿が浮かび上がる。
爆破事件の舞台となるショッピングサイトの巨大物流倉庫センター長の主人公・舟渡エレナを演じるのは、満島ひかり。そして、エレナに振り回されながらも共に事件解決に奔走する同センターのチームマネジャー・梨本孔を演じるのは岡田将生。また、連続爆破事件に巻き込まれる関係者として阿部サダヲ、ディーン・フジオカ、火野正平、大倉孝二、酒向芳、宇野祥平、安藤玉恵、丸山智己が出演。さらに、『アンナチュラル』より石原さとみ、『MIU404』より綾野剛＆星野源など2作品からキャストが再集結した。
監督を務めたのは、『アンナチュラル』『MIU404』『最愛』などのドラマの演出を手掛け、大ヒット映画『グランメゾン・パリ』『ファーストキス 1ST KISS』なども演出した塚原あゆ子。脚本は、『アンナチュラル』『MIU404』『フェンス』『海に眠るダイヤモンド』を手掛け、映画『罪の声』で第44回日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した野木亜紀子。
映画『ラストマイル』は、TBS系にて3月9日20時55分放送。ドラマ『MIU404』は、TBS系（一部地域を除く）にて、1話・2話が2月28日25時58分、3話が3月1日26時28分、4話が3月3日27時、5話が3月4日26時5分、6話が3月5日26時41分、7話が3月6日26時35分、8話・9話が3月7日25時58分、10話・11話が3月8日25時28分放送。
