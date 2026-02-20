元鉄工所勤務グラドル26歳、タイトなニットトップス姿が「スタイル抜群」「破壊力スゴい」 絶賛の声集まる
アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、グラビアアイドル・ちとせよしのが、20日までに自身のInstagramを更新。近影を披露した。
【写真】元鉄工所勤務26歳グラドルが「スタイル抜群」、大胆な“グラビア姿”も（14枚）
佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。昨年10月17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。
今回は「ずっと気になってた大慶園に連れてってもらいました るな運転ありがとう」とお出かけの様子を公開。「マイブームのニット帽コーデ こんな感じもどうですか？」と美スタイル際立つ姿で魅せた。、タイトな赤ニット姿で魅せた。ファンからは「可愛すぎ」「破壊力スゴい」などの声が多数寄せられている。
引用：「ちとせよしの」Instagram（＠chitose_yoshino）
【写真】元鉄工所勤務26歳グラドルが「スタイル抜群」、大胆な“グラビア姿”も（14枚）
佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。昨年10月17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。
引用：「ちとせよしの」Instagram（＠chitose_yoshino）