「なんかパッとしない」は卒業！！【40・50代】にドンピシャ♡「サマ見えヘア」

年齢とともに髪の悩みが増えると、いつもの髪型がどこか物足りなく感じてしまうことも。そんな大人世代には、カットで立体感や動きを出した「サマ見え」するスタイルが適しています。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、洗練された印象を与えつつ、日々の扱いやすさも考慮された「サマ見えヘア」をご紹介します。

エアリーな質感の丸みレイヤーボブ

ベージュカラーが優しげな、高めの位置からたっぷりとレイヤーを入れたスタイルです。毛束を重ねることで、空気を含んだような軽やかさと丸みのあるシルエットを実現。肩先でたまる絶妙なレングスが、やわらかく上品な雰囲気を醸し出します。髪の動きを活かして、エレガントな印象を手に入れたい人におすすめです。

大人可愛いメリハリ重視のプチウルフボブ

艶やかな暖色ブラウンが映える、メリハリの効いたプチウルフボブです。トップは毛先を内側に入れて丸みを持たせ、ベースは一度くびれさせてから外ハネに。大人可愛い雰囲気の中で、首元のくびれが洗練された印象をプラス。ボブの安心感と、今どきなシルエットを両立させたい人にぴったりのデザインです。

白髪ぼかしを加えた丸みグレージュボブ

顔まわりを中心に細めのハイライトを散らした、白髪ぼかし効果も期待できるスタイルです。グレージュカラーが透明感を引き出し、気になる白髪を周囲のカラーと自然になじませてぼかします。丸みのあるボブをベースにすることで、上品さもキープ。白髪は隠すのではなく、デザインの一部とすることで、オシャレに楽しめそうです。

女性らしい前下がりラインのショートボブ

オレンジベージュの鮮やかな色味が印象的な、前下がりのショートボブです。根元を立ち上げてふんわりと仕上げた質感が、軽やかさを演出。襟足はグッとくびれさせてスッキリ見せつつ、前下がりのラインで女性らしさを残しています。顔まわりを明るくしながら、スタイリッシュに魅せられるデザインです。

