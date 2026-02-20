第１４回大阪マラソン（報知新聞社など後援）は２２日、大阪府庁前スタート、大阪城公園内ゴールの４２・１９５キロで開催される。大会前々日の２０日、大阪市内のホテルで招待選手の会見が行われた。

今大会では２時間９分秒以内で日本人６位以内、あるいは順位に関係なく２時間６分３０秒以内をクリアすれば、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得できる。また、２８年ロス五輪からマラソン日本代表選考で新たに「ファストパス」が設けられ、２７年３月までに指定大会で男子は２時間３分５９秒、女子は２時間１６分５９秒を突破した最上位選手は、ＭＧＣを待たずに日本代表に内定する。

会見では、大迫傑（３４）＝リーニン＝が昨年１２月のスペイン・バレンシアマラソンでマークした日本記録（２時間４分５５秒）よりも約１分も速いファストパスについて質問が行われ、国内招待選手の５人が、それぞれ私見を明かした。

細谷恭平（３０）＝黒崎播磨、自己ベスト記録２時間５分５８秒＝「全く視野に入っていないわけではありませんが、意識しすぎると固くなってしまう。ただ、世界との差を埋めるには、通過点のタイムと思います」

平林清澄（２３）＝ロジスティード、自己ベスト記録２時間６分１８秒＝「今、すぐに出せる記録ではありませんが、僕の強みは若さ。吉田響選手（サンベルクス）や黒田朝日選手（青学大）は２時間３分台が目標ということも言っていますので、今後、僕も目標のひとつとしてはあり得るタイムです」

浦野雄平（２８）＝富士通＝自己ベスト記録２時間６分２３秒＝「僕はＭＧＣを経由しないで五輪出場に到達できればいい、と思っています。ただ、現時点では、そこまで値する結果を残していないので『何、言っているんだ？』と言われると思うので、今回の大阪マラソンで、それ（ファストパス）を目指せる選手というところを見せたいです」

西山雄介（３１）＝トヨタ自動車、自己ベスト記録２時間６分３１秒＝「可能なタイムと思っています」

其田健也（３２）＝ＪＲ東日本、自己ベスト記録２時間５分５９秒＝「競技者として、そのタイムを頭の片隅に入れて走っていきたいと思っています」

今回の大阪マラソンには、海外招待選手として、昨年大会を２時間５分３７秒で制したイフニリグ・アダン（２９）＝エチオピア＝ら海外招待選手が３人が出場。

国内の一般参加選手としては、吉田響（２３）＝サンベルクス＝、相沢晃（２８）＝旭化成＝、伊藤達彦（２７）＝Ｈｏｎｄａ＝、川内優輝（３８）＝ＡＤ損保＝、今江勇人（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝、山本唯翔（２４）＝ＳＵＢＡＲＵ＝、高山豪起（２２）＝国学院大４年＝、馬場賢人（２２）＝立大４年＝ら注目ランナーも多く出場する。