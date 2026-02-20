２０日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート女子フリーの結果を報じた。

３大会連続出場でショートプログラム（ＳＰ）２位から出た坂本花織（シスメックス）が銀メダルを獲得。北京五輪の銅メダルに続く２大会連続、そして団体との連続複数メダルは、日本女子初の快挙。現役引退を表明し臨んだ最後の五輪で日本フィギュア界に歴史を刻んだ。ＳＰ首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルで、日本女子は初のダブル表彰台となった。ＳＰ２位のアリサ・リュウが逆転で金メダルとなった。初五輪でＳＰ４位の千葉百音（木下グループ）は４位だった。

番組にはトリノ五輪、バンクーバー五輪代表で元世界女王・安藤美姫さんがコメンテーターで出演。坂本が中野園子コーチに手を握られてから演技に向かうシーンについてＭＣの宮根誠司アナウンサーから「コーチから手を握られてから１人で出て行く時の気持ちは？」と問われると、「最後１人になる前にどれだけ信頼できるコーチがそばにいてくれるかで、自分の緊張が強さに変わったりとかする」と安藤さん。

坂本と中野コーチの関係について「幼少期から最後まで一人の先生のところでトップに君臨するというのがなかなか少ない。特に日本のコーチのままということで、信頼関係は誰よりも強いと思いますし、力を発揮できる最高のコーチと選手の関係なんじゃないかなと思いますね」と語った。