元テレビ東京でフリーアナウンサーの松丸友紀が18日、自身のインスタグラムを更新。ソープブランドの展示会を訪れたことを明かした。



【写真】展示会がセレブの世界 ふかふかのベッドでほほ笑む姿が貴婦人

以前から気になっていたという「170年続くマルセイユソープブランド『フェール・シュヴァル』の展示会に行ってきました～」と書き出した松丸アナ。ベッドに座って、ほほ笑むショットを添えて報告した。



フェール・シュヴァルは1856年から製造をスタートした「マルセイユ石鹸」の製法を受け継ぐフランスの老舗メーカー。展示会に足を運び、「食器洗剤、洗濯洗剤、ハンドソープ、マルチクリーナー、窓・鏡用、床用などなどそれぞれに特化したものもあれば マルチに使えるものもあって、もう家の汚れが怖くなくなりそう」と豊富なラインアップに、すっかり魅了された様子。



「特にブラック・ソープは 焦げ焦げのお鍋がピカピカになるのに 肌に優しいというから驚き!!」と品質にもびっくりしたことを伝え、「我が家のブラックモンスター(白い靴下を一瞬で真っ黒にする魔術師)対策にはステインリムーバー(クレイ入り)が良いそう」とつづった。



夫は競輪選手で、ママでもある松丸アナ。「毎日の掃除、洗濯、食器洗い...本当に家事が苦手、大嫌いな私だけど、ちょっとワクワクしちゃってる自分がいる笑」と率直な思いものぞかせながら、「お部屋に出していてもおしゃれなパッケージで嬉しい♡」と満足感を漂わせた。



松丸アナは1981年生まれ。青学大を卒業し、2004年にテレビ東京に入社。24年に退社し、フリーアナウンサーとして活躍している。14年に競輪選手の新田康仁と結婚し、17年に第1子男児を出産した。フォロワーからは「肌に優しいソープ魅力的」「すごく素敵」「これでお家の中がピカピカだ」などのコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）