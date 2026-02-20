アレクサンダー＝アーノルドが、スパイクでディオゴ・ジョッタを追悼した

スペイン1部レアル・マドリードに所属するイングランド代表DFトレント・アレクサンダー＝アーノルドのスパイクが「感動的だ」と注目を集めている。

レアル・マドリードは現地時間2月16日に、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・プレーオフ第1戦でポルトガル1部ベンフィカと対戦して1-0で勝利した。この試合に先発したアーノルドはメッセージを込めたスパイクを着用して臨んだ。

左足のスパイクには自身のイニシャルであるTAAを刻印し、右足のスパイクには20と∞（無限）の記号がプリントされていた。イギリスの試合速報サイト「LiveScore」によればイングランド1部リバプール時代に同僚だった元ポルトガル代表FWディオゴ・ジョッタの背番号である20とともに追悼したという。

ジョッタは昨年7月に交通事故により亡くなり、多くの関係者、ファンを悲しませた。元同僚の死を追悼して戦うアーノルドに、ファンは「ジョッタは仲間たちによって決して忘れ去られない」「美しい追悼だ」「感動的だ」と称賛していた。（FOOTBALL ZONE編集部）