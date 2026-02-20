夫婦二人三脚で守り続ける、名駅西の住宅街にたたずむ純喫茶「喫茶くらうん」。名物は、6日間かけて仕込む秘伝のソースをたっぷりかけた自家製のあんかけスパです。長年受け継がれてきた味と、温かな常連文化が、多くの人を引きつけています。

■レトロ喫茶の一番人気「あんかけスパ」





名古屋市中村区にある、1960年創業の純喫茶「喫茶くらうん」。ノスタルジックな外観が目を引く、地元で長く愛されてきた店です。

10種類あるメニューの中で一番人気なのが、あんかけスパの「デラックス」（1100円）。麺と一緒に炒めた玉ねぎなどを皿に盛り、フライパンで焼いたベーコンやゆで卵をトッピング。仕上げに自家製ソースをたっぷりかければ完成です。

客：

「めちゃくちゃおいしい」

別の客：

「ここが一番おいしいと思います」



お店を切り盛りするのは、マスターの清水一幸さん(64)と、ママの晃子さん(62)。



常連客：

「ここのマスターとママは、他人とは思えない」

マスターが中華鍋を振ってパスタを炒め、ママが自家製あんかけソースをかけます。



一幸さん：

「コーヒーだけでは商売が成り立たないと思って、食事に力を入れようと。それで、あんかけを始めました」

■名駅西のモーニングと常連文化





午前6時。開店と同時に、近所の常連客が次々と訪れます。お目当ては、ハムエッグやスクランブルエッグなど、卵の焼き方が選べるモーニングです。



中でも注文が多いのが、刻んだハムを溶き卵に混ぜて焼く「スクランブルエッグセット」（600円）。

客：

「おいしい。毎朝来ていて、もう二十何年くらい」

別の客：

「ここへ来るのが朝の一番の楽しみ」



常連客のほとんどはご近所さん。下町の雰囲気が残る名駅西は、昔からモーニング文化と常連文化が根づく、名古屋でも珍しいエリアだといいます。



名古屋名物の「小倉トーストセット」（650円）は、観光客にも人気です。

埼玉から来た男性：

「朝早くからやっているのでありがたい。関東でも小倉トーストを出す喫茶店はあるけど、やはりこっちで食べるのが好きです」

■6日間かけて仕込む秘伝の味





11時半を過ぎるとランチタイム。ママが考案した手作りの日替わり料理が並びます。

一幸さん：

「ママは働き者だし、料理を作るのも好き」



看板メニューのあんかけスパは、2人で生み出した秘伝の味。ランチタイムでも大好評です。



客：

「食べやすい」

別の客：

「やみつきになる、とりこになる味です」



40年間変わらない自家製のあんかけソース。その作り方も見せてもらいました。

寸胴にトマトピューレを入れ、焼いてつぶしたジャガイモも加えます。A4からA5ランクの和牛肉を、ニンニクとコショウで香ばしく焼き、寸胴へ。



晃子さん：

「朝まで火にかける」



翌日にはローリエを加え、そこから3日間、ヘラでひたすら混ぜ続けます。ひと晩寝かせ、完成までにかかる時間は実に6日間。3年近く試行錯誤を重ね、野菜の甘みと和牛のコクが詰まった納得の味にたどり着きました。

あんかけスパの中でもファンが多いのが「かに玉」（1050円）。溶き卵にネギやカニかまを加え、熱したフライパンでふんわりと焼き上げます。炒めた麺の上にのせれば、ふわふわ食感が楽しめる一品の完成です。



女性客：

「このパスタが大好きで、東京に引っ越してからも年に数回食べに来ています。忘れられない味です」

4年前まで店の隣のマンションに住んでいたというこの女性。名古屋を訪れるたびに「かに玉のあんかけスパ」を味わいに足を運びます。離れていても忘れられない味が、ここにはあります。



リニアの開業を見据え、街並みが日々変わっていく名駅西。そんな中でも、町の喫茶店には、いつもと変わらぬママの明るい声が響いています。



2026年2月4日放送