ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が２０日、銀メダルの坂本花織（２５）＝シスメックス＝とともにミラノ市内で記者会見を開いた。

中井は「まだ一夜明けた感覚はしてなくて。１時間半くらいしか寝られていなくて。寝る前に友達からの返信してたり、自分のニュースを見てそれでやっと実感が沸いてきて。本当に頑張って来てよかったなと思います」と話した。

今後に向けては「今大会はうれしい気持ちもあるんですけど。ここからがスタートだなと思っていて。あと２回、オリンピックに出場できる年齢ではあると思うので。それを踏まえて今回経験できたことを次のあと２回に繋げていけたらいいなと思ってます」と話した。次の世界大会である世界選手権に向けては「フリーで少し細かいミスが多かった。そこをしっかり世界選手権までに直していって、今回のようにいい結果で終われたらいいなと思います」と話した。

隣の坂本のこの４年間を聞いた上で中井は「４年後に向けて自分もまだ足りてないところが多いので、そこをどうやって詰めていくか。先生としっかり話し合って成長できたらいいな」と続けた。