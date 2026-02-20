きょう午後、三重県鳥羽市沖で貨物船と釣り客らが乗った釣り船が衝突しました。海に投げ出された13人全員が救助されましたが、少なくとも1人が心肺停止です。

鳥羽海上保安部によりますと、きょう午後1時ごろ、三重県鳥羽市国崎町沖で、貨物船の船長から「漁船か何かに衝突した」と通報がありました。

貨物船が衝突したのは釣り客ら13人が乗った釣り船で、衝突の衝撃で釣り船は2つに割れて沈没。13人全員が一時、海に投げ出されましたが、先ほど全員が救助されました。

功成丸船長のいとこ

「皆さんガタガタ震えていた。カイロで温めたり、近くの旅館の方がお湯を持ってきて温めたりしていた。（船長が）トイレに入ったときに横から突っ込まれて、船が傾いたときに海水がトイレの中まで入ってきて、ドアを開けようとしたけど、すぐには開かなかったそう。ドアが開いたとき、（船長が）海に落ちている客を助けるのが一番だと」

救助された13人のうち、少なくとも1人が心肺停止、8人がけがをしています。残りの4人は救急搬送されず、けがはないということです。

沈没した釣り船は地元の業者の船で、会社のホームページによりますと、正午にアジ釣りに出発したとみられています。また、貨物船は広島県呉市の海運会社の船で、乗っていた5人にけがはないということです。

貨物船は愛知県の衣浦港から岡山県に向かっていたということです。海上保安部が事故の原因を調べています。