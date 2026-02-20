神戸のミヒャエル・スキッベ監督は20日、オンラインで清水戦を前にした取材に応じた。清水の吉田孝行監督は昨年まで神戸で優勝争いを続けた相手。「ヴィッセルが厳しい時期にチームを受け持って、そこからチームを立て直して優勝まで持って行った監督。すごい良い監督ですし、人間としても好きなので、明日お会いできることを楽しみにしています」と対戦を心待ちにする。

ACLEのジョホールDT戦から中3日で清水と対戦する。「マレーシアに行った選手が上手に回復できていることを願っている。清水は去年も良かったですし、決して侮れない相手。名古屋といい試合をしていたし、難しい試合になる。全ての状況に対して準備できているということを明日の試合で見せて、連戦の最後をいい形で締めくくりたいと思っています」と必勝を期す。

オンライン会見にはFW小松蓮も参加。吉田前監督から半年間指導を受けた。「僕自身初めてのJ1で練習からの強度の高さっていうところに驚いた。同じメニューでも、こんなにもキツいんだっていうのを感じたのはすごく覚えています。今回は対戦相手になりますけど、勝って返したいっていうのと、点取りたいということだけを考えてるんで」と小松は気合十分。「昨年最後にタカさんに挨拶した時に“もっともっと成長できるよ。お前は”って言っていただいたので。そういう姿を少しでも見せられれば」と恩返しの活躍を誓った。