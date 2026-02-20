橋本環奈（27）がホストを務める番組「環奈の時間」が22日より、フジテレビで開始される。

同番組では、現在放送中の橋本主演の月9ドラマ「ヤンドク！」出演者をゲストに迎えてトークを展開していく。ゲストとなる宮世琉弥、音尾琢真、許豊凡(INI)、馬場徹、薄幸（納言）は、それぞれが作中で演じている役として登場し、橋本自身は本人としてゲストにドラマに関する話を聞いていく、奇天烈（きてれつ）なトーク番組となっている。

初回ゲストは脳神経外科医・大友真一（音尾）で、序盤はらしさのある軽快なトークを繰り広げるが、同僚の田上湖音波（橋本）についての話題となるとテンションはヒートアップ。普段、湖音波から「たぁけ」と罵倒されたり、メンチをきられたりと散々な仕打ちを受けている大友は、悪口が次々と飛び出してしまう。その悪口を聞いていた橋本の様子がだんだんとおかしくなっていき…。

第2回以降も作中でおなじみの脳神経外科チームが続々登場する。フジ公式YouTubeチャンネルでは、本編に入りきらなかった内容をフル尺で配信するという。

放送予定は以下の通り。

2月22日スタート・全4回

▼第1回：2月22日午後11時9分〜15分

▼第2回：3月1日午後11時9分〜15分

▼第3回：3月15日午後11時9分〜15分

▼第4回：3月22日午後11時9分〜15分

※特別総集編：3月8日午後5時〜5時25分