子犬と初対面したお父さんのリアクションが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で66万6000回再生を突破し、「お父さん可愛いｗ」「気づかないの草」「反応がいちいち面白い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：父に内緒で『極小の赤ちゃん犬』を飼った結果→帰宅しても気付かずに…発見した瞬間の『まさかの反応』】

ティーカッププードルをお迎え

Instagramアカウント「cocoa_tea_latte_」の投稿主さんは、ミニチュアダックスフンドの『ここあ』ちゃん、ヨークシャーテリアの『てぃえら』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。今回、投稿主さんは、3匹目としてティーカッププードルの『ラテア』ちゃんをお迎えしました。ラテアちゃんが家族になったことは、お父さんには内緒にしていたそうです。

そこへ、仕事を終えたお父さんが帰宅。ラテアちゃんはカートの中に入っていましたが、お父さんが気付くことはなかったといいます。ラテアちゃんは非常に小さかったため、よく見えなかったのかもしれません。新しい家族が近くにいることも知らず、買ってきたおみやげをテーブルに出すことに夢中になっていたとか…。

やっと気が付いたけれど…

そこへ、ここあちゃんとてぃえらちゃんが登場。2匹と久しぶりに会ったお父さんは、腰をかがめて撫でてあげていたといいます。その背後では、ラテアちゃんが不思議そうな表情で顔をのぞかせていました。

あまりにも気付かなかったため、お父さんにドッキリのネタバラシをすることにした投稿主さん。すると、お父さんは背後を振り返り、怪訝な顔でラテアちゃんを見つめたそうです。「え…だれ…？」と困惑しながらも、ここあちゃんを撫でることをやめられず、ただただラテアちゃんを凝視していたといいます。

可愛すぎる反応にホッコリ

投稿主さんは、お父さんの近くにラテアちゃんを連れて行くことにしました。しかし、ラテアちゃんが目の前に来ても、お父さんはカートの方を見つめ続けていたそう。

改めてラテアちゃんのことを紹介した上で、お父さんに抱っこしてもらうことに。あまりに小さいラテアちゃんに驚いたのか、「ちっちゃいやん！」と絶句しながら、優しく抱っこしてくれたといいます。ラテアちゃんの可愛さはもちろん、お父さんの反応の微笑ましさも心温まる一幕なのでした♡

この投稿には「何から何までいい反応」「優しく受け止めてくれて素敵」「お父さんもわんこもカワイイ」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「cocoa_tea_latte_」には、ここあちゃん＆てぃえらちゃん＆ラテアちゃんの平和な日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「cocoa_tea_latte_」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。