2月19日、同日に26歳の誕生日を迎えた森戸知沙希がInstagramを更新した。

【写真】バースデーケーキを手に持ったキュートなウインクSHOTも公開

誕生日当日に、東京都・飛行船シアターにて、ファンクラブ限定イベント『森戸知沙希バースデーイベント2026〜26歳らしい（笑）〜』を開催した森戸。

この日の投稿では、「バースデーイベント きてくれた皆さんありがとうございました！！ 当日にこうしてたくさんの方にお祝いしてもらえるの本当に幸せ者です！！！！！！！」「26歳、レベルアップしたあたしもよろしくね みんなだいすきだよーーーーーーーーーーー！！！！！」とコメントし、バースデーケーキを前にした笑顔の写真や、ケーキを手にしたウインクSHOTなどを公開。

続けて、「MC啓太さんの安心感も半端じゃないです！笑」「今年もありがとうございました！！！」「サイコロで26 いまどきな！？撮り方で撮ってみました笑笑」などと綴り、イベントのMCを務めた鈴木啓太(上々軍団)との笑顔2SHOTも掲載した。

この投稿に対し、ファンからは、「お誕生日おめでとう！」「良い1年となりますように」「素敵すぎです」「ずっとずっとかわいい」などのコメントが集まっている。

モーニング娘。の14期メンバーとして加入した森戸は、2022年6月にグループを卒業。卒業後には約1年間の語学留学を行っており、2023年秋に帰国。現在は、ラジオのパーソナリティーやイベントへの出演、アパレルブランド「SunladyTokyo」ディレクターを務めるなど、幅広く活躍している。

画像出典：森戸知沙希オフィシャルInstagramより