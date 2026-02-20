湘南がRIZAPグループの経営撤退を発表。全株式をフジタらへ譲渡、特定の親会社を持たない“独立したクラブ”で再出発へ
J２の湘南ベルマーレは２月20日、RIZAPスポーツパートナーズ株式会社が保有する株式会社湘南ベルマーレの全株式を、株式会社フジタを代表とする共同出資者へ譲渡することを決議したと発表した。
この決定は同日に開催された取締役会でなされたもので、RIZAPグループは2018年の経営参画以来、約８年にわたるクラブ経営から撤退することになる。
RIZAPグループはリリース内で株式譲渡の理由について、湘南の持続的発展に向けた決断であると説明した。
昨シーズンのJ２降格という結果を真摯に受け止め、最短でのJ１復帰を実現すべく抜本的な再建計画を模索するなかで、クラブのルーツである「市民クラブ」としてのあり方が重要だと判断。地域密着をより鮮明にし、地元のスポンサーや出資者と共に歩む体制が本来あるべき姿であると考えていた。
しかし、一連の報道なども影響し、RIZAPグループが主導し続けることへの難しさも感じていたという。
こうした議論を重ねる過程で、かつての親企業であるフジタより、「ベルマーレは数多くの関係者のご尽力と地域の皆様の深い愛情によって育まれた市民クラブであり、それがクラブの魅力の本質である。フジタを中心とした複数のパートナーでベルマーレを下支えすることで、その本来の姿を強固な形で発展させていきたい」という申し出があった。
RIZAPグループは、歴史的背景を持ちクラブの理念を深く理解するフジタが、志をともにするパートナーと経営を支えることこそが「クラブ再生への最短距離である」との結論に至り、全株式の譲渡を決断した。
一方、株式を取得するフジタは、株式会社アマダ、学校法人産業能率大学、日本端子株式会社、株式会社マッケンジーハウス、Authense Holdings合同会社と共同で、発行済株式の50.002％を取得することに合意した。
今回の取引により、湘南は特定の親会社を持たない独立した企業集団となる。フジタは今後も「『湘南ベルマーレは地域が支え育んできた市民クラブである』との立場から、独立したクラブ運営とその発展を地域の皆様とともに支えてまいります」としている。
なお、新たな経営体制などの詳細については、３月に開催予定の臨時株主総会後に発表される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
