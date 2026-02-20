湘南がRIZAPグループの経営撤退を発表。全株式をフジタらへ譲渡、特定の親会社を持たない“独立したクラブ”で再出発へ

湘南がRIZAPグループの経営撤退を発表。全株式をフジタらへ譲渡、特定の親会社を持たない“独立したクラブ”で再出発へ