「絶対泣いてしまう」『探偵！ナイトスクープ』、“恋する3歳児”の依頼に「あかんぞこれもう泣いてる」反響
バラエティー番組『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）の公式X（旧Twitter）は2月19日、投稿を更新。番組内容の告知をしました。
【画像】喫茶店のマスターに恋する3歳の女の子
放送前から大きな注目を集め、記事執筆時点で3万件以上の「いいね！」が集まっているほか、コメントでは「おじいさんと子どもの物語は絶対泣いてしまう」「観たら絶対泣くと思うわ」「こういうのだよ！こういうの！」「あかんぞこれもう泣いてる」「ハートフルすぎんよ〜絶対見よ」「『マスターに会うのドキドキする』って、もう少女漫画の主人公やん」などの声が寄せられました。
放送は20日23時27分から。見逃し配信もあるそうなので、気になった人はぜひチェックしてみてください。
依頼者は、総入れ歯が原因で滑舌が悪くなってしまうという66歳の“新米俳優”。「スラスラとセリフをしゃべらせてほしい」という切実な願いを持って番組に登場します。しかし、問題は滑舌や演技力だけではない様子。告知では、さらに重大な課題が明らかになることも示唆されており、波乱の展開が期待されます。
(文:五六七 八千代)
「ハートフルすぎんよ〜絶対見よ」同アカウントは「今週のナイトスクープ2本目は…桂二葉 探偵 喫茶店のマスターに恋する3才児」と番組内容を告知。添付の画像によると、北海道に住む女性からの依頼で、3歳の娘の“初恋”がテーマ。生後7カ月の頃から通う喫茶店のマスターが大好きで、最近は名前を聞くだけで照れるほどだといいます。しかし名古屋への転勤が決まり、お別れすることに。最後に娘の願いをかなえたいと、番組に依頼したそうです。
「今週のナイトスクープ1本目は…」同アカウントでは同日、別投稿で「喫茶店のマスターに恋する3才児」とあわせて放送予定の1本目の依頼「滑舌が悪い66歳新米俳優」についても告知しました。
