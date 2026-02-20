2025年の九州場所前に現役を引退した大相撲の元小結・遠藤の北陣親方が石川県七尾市で「私の相撲人生」と題し講演を行いました。周りからの大きな期待を力に変えて相撲に向き合い続けた30年間の土俵人生を振り返りました。

北陣親方「父にドライブに行くぞと誘われ、車に乗ってついていったら到着した場所が相撲場でした」

子どものころの思い出をこう語る穴水町出身の北陣親方。19日夜の講演会では、およそ550人の聴衆を前に、相撲を始めた6歳のころから現役引退までの道のりを振り返りました。

北陣親方「学生から相撲界に入ってすぐ2場所で関取に上がり、期待の声も気にはなっていたが、いい意味で慣れてそれを力に変えて、よしやるぞという気持ちで相撲をしていた」

12年半の現役生活を支えたのは、小学生のときに七尾市の整形外科で受けた驚きの診断結果でした。

北陣親方「腰が痛いんです、見てください。と相談したら診断名が”気のせい”だと」

「生まれ変わっても相撲を取る？」との質問に北陣親方の答えは

生まれ変わっても相撲を取るかと、親方はよく聞かれるということです。

北陣親方「きつくてつらかったけどもう一度相撲をやるんじゃないかと最近思うようになった。相撲がいまは本当に好き」

現役時代は寡黙だった親方が、ユーモアを交えながら来場者へ語り掛けました。

訪れた人「強い力士をたくさん育てていただきたい、遠藤関によく似た」「若い人を育ててほしい、北陣部屋をつくっていただいて応援したい。」

郷土力士を輩出して「石川県を盛り上げていけたら」

北陣親方は今後の後進の育成については、強い決意をもっているようです。

北陣親方「大の里が横綱になって、しばらくは。という気持ちではなくどんどん石川県から力士が誕生して石川県を盛り上げていけたら。現役時代たくさん声援いただきありがとうございます。これからは北陣親方として引き続き応援よろしくお願いします」

第2の相撲人生をスタートさせた北陣親方。力士に寄り添った指導でこれからも角界を盛り上げます。