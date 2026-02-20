半田発酵日和は、醤油・味噌・みりん・酒など、発酵文化が今も暮らしの中に息づく半田で開催する、体験型の発酵イベント。その場で味わうだけでなく、実際に発酵調味料を「仕込み」、持ち帰り、時間をかけて育てる。発酵の奥行きや面白さを、体験として伝える。つくり手の話を聞き、手を動かし、香りや味の変化を感じる。発酵を「知る」から「暮らす」へ。新しい発酵との出会いをつくる2日間を提案する。





発酵日和では、様々な切り口で発酵を体験できる。自分で味噌や醤油を仕込んだり、発酵について学んだり。マーケットでは、同イベントのために各店舗が開発した発酵食品のメニューも楽しめる。愛知県の発酵食品メーカーが揃い、味見をしてゆっくり選べるのもポイント。今回はそんな魅力目白押しな発酵日和のコンテンツを、発酵を「生み出す」「学ぶ」「味わう」の視点に分けて紹介しよう。





生醤油しぼり体験（3月20日のみ）では、中定商店の「醤油麹」を使って丁寧に仕込まれた醤油もろみを、参加者みんなで搾り、しぼりたての生しょうゆを味わい、自分の手で瓶詰めして持ち帰れる。火入れ前の生しょうゆの香りや味わいは、普段の食卓ではなかなか出会えないもの。しょうゆ粕も持ち帰ることができる。





ひしお麹と米麹のスペシャルな味噌仕込みでは、ひしお麹と米麹を使って仕込む、旨味の強いスペシャルな味噌を味わえる。今回のワークショップでは国産大豆を使用し、家庭でも取り入れやすい方法で味噌を仕込む。発酵の仕組みや味噌づくりの考え方も、講師の解説とともに体験できる。





ポケット麹ワークショップは、すべての発酵食の基本となる「麹」を、お米を蒸すところから自分で仕込んで持ち帰り、ポケットで温めて麹を完成させるワークショップ。





みりんの講座では、角谷文次郎商店のみりんを使い、家庭でも楽しめるノンアルコールカクテルを提案しながら、素材の背景や味わいの奥行きをひもとく。発酵と熟成が育てる、みりんという甘み。暮らしに持ち帰る、新しい一杯のヒントに。





醸しラボでは、知多半島のお酢、味噌、たまりを食べ比べ、それぞれの違いを五感を使って体験する。座学スタイルの体験型ワークショップとなる。





粕酢のふるさと半田講座は、ミツカンのお酢博士赤野氏による、ミツカンの酢の歴史と半田を紐解く講座。おみやげ付き。





パーソナライズ味噌汁は、数種類の出汁、味噌、具材の中から好きなものを選び、自分好みの味噌汁を仕立てる。出来上がった味噌汁はあなただけの特別な一杯。





「たまりめし」の実演販売も行う。「たまりめし」は、愛知・名古屋の有松・鳴海地域で親しまれる郷土料理。土地柄魚などの食材が手に入りにくかった江戸時代に、鶏肉・ニンジン・シイタケなどの具材を「たまり」を使ってしっかり味付けし、ご飯に合わせたまぜご飯。





出張・江戸前寿司ガンジーも実施する。江戸前鮨は、江戸時代の技法で魚の旨味を引き出す伝統的な握りで、ネタ選びや下ごしらえに一手間かけるのが特徴。この土地特産の優しい味わいのお酢「山吹」を使い、上品に仕上げる。





知多酒スタンドでは、知多7蔵のお酒を自由に飲み比べ。それぞれの特徴を味わって、あなたのお気に入りを見つけてほしいという。





湾椀寿司の販売も行う。湾の恵みと土地の記憶を、一椀に。地域の風土や食文化を映し出す新しい寿司「湾椀すし」を、マルシェならではのかたちで提供する。味わいながら、地域の物語に触れるひとときを楽しんでほしいという。





発酵モクテルの提案では、かまわん流茶人 神崎悠輔氏が手がける、発酵の要素を取り入れたノンアルコールカクテルを提供。お茶やハーブの香りと発酵の奥行きが重なり合い、味わいの余韻がゆっくりと広がる。飲むだけでなく、香りや温度、時間の変化まで楽しむ一杯になっている。





「発酵」のマーケットと、「発酵」をテーマにしたフード＆ドリンクでは、愛知県の味噌・たまり・お酢・みりんなど、発酵調味料のつくり手や商品が集結。試して、知って、暮らしに持ち帰るマーケットになっている。さらに、30件をこえる飲食の出店も。発酵日和のために考案した発酵食品を使ったオリジナルメニューが並び、楽しむことができる。





日々の食卓に身近なものである「発酵」の楽しさを体感できるイベントになっている。ぜひ来場してほしいという。なお、ワークショップなどは事前予約制。予約サイトから予約してほしいとのこと。開催日時は3月20日、21日の10時〜16時まで。開催場所は半田赤レンガ建物となる。