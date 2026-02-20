3人組バンドSHISHAMOが、ギター・ボーカルの宮崎朝子さん（31）の体調不良により、『SHISHAMO ファイナルツアー2026「さよならボヤージュ!!!」』 の4公演の開催を見合わせることが20日、公式サイトで発表されました。

公式サイトでは、「この度、Gt.Vo 宮崎朝子の体調不良により、“SHISHAMO ファイナルツアー2026「さよならボヤージュ!!!」” の下記4公演につきまして開催を見合わせとさせていただきます」と報告し、21日の『奈良 なら100年会館 大ホール』公演から、23日『広島 上野学園ホール』、27日『香川 サンポートホール高松 大ホール』、3月1日『福岡 サンパレス』までの4公演の開催見合わせを発表しました。

振り替え公演やチケットの払い戻しなど今後の詳細については、現在調整中だということです。

また、上記4公演のチケットを持つファン向けに、予定していた開催日当日に同じ会場で、『SHISHAMO ファイナルツアー2026「さよならボヤージュ!!!」』の初日公演『神奈川 カルッツかわさき(川崎市スポーツ・文化総合センター) ホール公演』の映像を、全編ノーカットで上映することが決定。当該公演のチケットを持つ方は入場無料で参加できるということです。

SHISHAMOは、6月13日、14日に開催が決定しているバンドの地元・川崎にある『Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu （等々力陸上競技場）』でのワンマンライブをもって、約13年間の活動を終了することを発表しています。