ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織（シスメックス）が20日、フリーから一夜明けてメダリスト会見に出席した。

今季限りでの現役を引退表明しており、これが最後の五輪だった。フリーでミスが生じて金メダルにわずかに届かず「自分の納得のいく演技ができなかったのが悔しくて。最後、五輪で一発決めたかった」と改めて振り返った。

それでも、団体で銀メダル、個人で銀メダルを獲得。大会前に掲げていた「個人と団体で銀メダル以上」という目標は達成した。団体では、日本の男女シングルで初めてSPとフリーの両方に出場。全力で3度目の五輪を駆け抜けた。それもあって、競技を終えた今の思いは「今大会の言葉は“充実”です」と笑みを浮かべた。

前夜は選手村に帰る時間も遅かったようで、一睡もできなかったという。帰ってからは「りくりゅうとトレーナーさんと打ち上げしました」と明かした。

その打ち上げの中身は…。

「なんか、璃来と龍一くんの夫婦げんかみたいなのをひたすら聞いているのがいつもで（笑い）。龍一くんが“花織ちゃん聞いてよ、璃来がさあ…”みたいな感じで“龍一くんが…”みたいな話を一生聞いています。それに対して“仲良しやなあ”みたいな感じで、ほんわかムードの会話しかしていないです（笑い）」

今大会は団体でともに戦い、結束を深めた3人。大舞台でさらに絆を深めた。