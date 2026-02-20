肥後銀行の20代の女性が、支店長だった男性から性的な暴行を受けたとして、その元支店長と銀行を相手取り、損害賠償を求める訴えを起こしました。

訴状などによりますと、現在、29歳の原告の女性は、2023年の年末と2024年の年始に開かれた職場の飲み会の後、それ以前のパワハラや酒の影響で強く抵抗できない状況の中、当時の勤務先の支店長から性的な暴行を受けたと訴えています。

原告側の弁護士によりますと、この支店長は直後に銀行を自主退職し、その後、不同意性交等傷害の疑いで警察に逮捕されたものの、嫌疑不十分で不起訴処分になったということです。

女性側は、銀行の対応を「個人間の問題として、支店長の退職で問題を幕引きしようとした」と非難しています。

女性は被害に遭った後、「心的外傷後ストレス障害」と診断され、出勤できない状況が続いていて、去年6月に労働基準監督署が女性の精神障害を労災と認定したことから、提訴に踏み切ったということです。

阿部広美 弁護士「女性が自立して働いていく中において、セクシャルハラスメントは非常にリスクの大きいことですし、まさに『魂の殺人』」

なお、女性は、被害に遭った時、結婚した男性との挙式を控えていましたが、去年、離婚したということです。

原告女性の母親「職場で被害にあって、娘の未来も、結婚も披露宴も控えていて、幸せの絶頂だと思っていたので、全て打ち砕かれた。娘の人権が踏みつぶされた、踏みにじられたと思いました」

肥後銀行は「訴状が届いていないので、お答えできない」としています。