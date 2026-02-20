小松未可子さんが選んだ一冊は、全ての絵が刺繍でつむがれる絵本。「ケーキが99個並ぶページは本当に圧巻」【インタビュー】

小松未可子さんが選んだ一冊は、全ての絵が刺繍でつむがれる絵本。「ケーキが99個並ぶページは本当に圧巻」【インタビュー】